Tysk bilforhandler: Så har vi en Zenvo TSR-S på lager

Torsdag modtog Bil Magasinet en nyhedsmail fra den tyske Luxury and Expensive ved Köln. Forhandleren skriver, at de har modtaget bil nummer to ud af de 10 eksemplarer af TSR-S, som danske Zenvo planlægger at bygge (det er vist en overdrivelse, for den skal så vidt vi ved først udstilles på Auto Show Denmark i Odense i weekenden).

Bilen er bygget i hånden af et lille team på fabrikken ved Præstø, Sjælland, i kulfiber, aluminium, stål og magnesium.

Motoren er en 5,8-liters V8 med to turboladere og tørsumpsmøring som i en racerbil. Den yder 1.194 hk og et moment på 1.100 Nm, og rammer først omdrejningsbegrænseren ved 8.500 o/min.

Af hensyn til dækkene er topfarten elektronisk begrænset til 325 km/t. 0-100-tiden er 2,8 sek. og 0-200 km/t tager 6,8 sek.