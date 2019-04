Zenvo: 'Hyperbiler skal have sjæl'

Hvad der udad tabes...

Begejstringen var til at tage og føle på, da Christian Brandt fortalte om offentlighedens modtagelse af den første Zenvo, ST1. Designeren forklarede, at realiteterne for alvor gik op for ham i 2009, da bilen indledte køreparaden forud for Le Mans-løbet samme år. At se de utallige timers arbejde bære frugt foran et højlydt publikum på mere end 150.000 - det var et skelsættende øjeblik for den danske bildesigner.

Men så kom den anekdote, vi tilhørere vidste var uundgåelig i forbindelse med foredraget. For var der ikke noget med, at det britiske Top Gear havde prøvet bilen? Jo, og det fik vi lov at høre nærmere om.

Det er sikkert ikke alle der ved, at Top Gear's første test af bilen, faktisk var en stor succes. Top Gear-magasinet, der er en helt anden redaktion end Top Gear-programmet, prøvede bilen allerede i 2010, og de var meget fascinerede af den danske hyperbil, der blev døbt "Stiggy's new best friend".

Men så skete der noget i 2013, fortalte Christian Brandt, mens han luftede et ydmygt grin og kiggede ned i gulvet. En svigtende ventilator resulterede i nogle heftige scener, der blev set verden over. Zenvo'en brød i brand, og en mangelfuld medieaftale gjorde, at Zenvo-holdet ikke havde indflydelse over, hvad der blev vist på TV. Det er netop medieaftaler, der gør, at du ikke uden videre ser en Lamborghini i flammer - for det sker!

Landet lå således, at Zenvo var blevet latterliggjort af de vittige motorjournalister. Christian Brandt fortalte åbent om episoden, og han havde også overskud til at grine af det. Om ikke andet fornemmede man en portion ærgrelse hos chefdesigneren, for modtagelsen af hyperbilen havde ellers været ubetinget positiv indtil da.