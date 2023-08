Skal bygges i Danmark: Hyperbil med 1.850 hk er en teknisk genistreg

Med Arne Jacobsen bag rattet

Christian Brandt har gjort sig store anstrengelser for at sikre, at Aurora's superbilspræstationer integreres med et dansk udtryk, inspireret af den danske designer Arne Jacobsens designfilosofi.

“Målet har været, at skabe en bil, der fokuserer mere på førerens oplevelser end bilens præstationer i sig selv. Den skal være et kompromisløst ideal for designfilosofien 'form følger funktion' med inspiration fra Arne Jacobsens brug af negativ plads. Hvert element er grundigt overvejet, så hver stump i bilen tjener et formål. Intet er overflødigt,” hedder det i en pressemeddelelse fra Zenvo.