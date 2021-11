”Vi har haft kontakt med Shmee150 i snart mange år, og Tim har kørt med og selv siddet bag rattet af adskillige Zenvoer, så vi kender ham godt, han kender vores biler godt, og han har altid været begejstret for dem. Det kommer dog lidt bag på mig, at han rent faktisk vil købe en, men det er vi selvfølgelig særdeles glade for", siger Zenvo-indehaver Troels Vollertsen.

Tim Burton har bestilt en Zenvo TSR-S, som er gadeudgaven af Zenvos baneracer, eller den mest baneorienterede udgave af Zenvos gadebiler.

Det bliver den 17. Zenvo fra fabrikken i Præstø, og det bliver en Zenvo lige som alle andre, men da de kan individualiseres ud i alle detaljer, er det ret omfattende, at vælge detaljer og specificere bilen.

En Zenvo TSR-S har 1.175 hk, hvilket ifølge Tim Burton selv gør bilen til den første ”Hypercar” i hans samling. Han forventer at modtage den i midten af 2022.