Ny dansk hyperbil på vej - med hybrid-V12 og 1.800 hk!

God respons på Goodwood

Bilen blev vist som koncept første gang i forbindelse med Goodwood Festival of Speed, og her var der begejstring for konceptet. Det i en sådan grad, at Zenvo allerede nu har modtaget depositum på 36 biler, og Jens Sverdrup forventger, at de sidste fire biler i den første produktion, er solgt inden den færdige bil præsenteres. Det sker efter plan omkring 1. oktober.

Den nye bil bliver homologeret til både kommende Euro 7B normer og amerikanske normer for både emission og crashtest fra starten af, ligesom den vil kunne køre på syntetisk brændstof.