Kom og mød chefdesigneren bag Danmarks første superbil

Kom med til et spændende foredag med Zenvo’s chefdesigner Christian Brandt, når Hotel Skt. Petri inviterer til en aften med benzin i blodet den 21. Marts.

I løbet af aftenen vil Christian Brandt holde et spændende foredrag om, hvordan man designer en superbil, om målgruppen, lovgivningen og hvordan fremtidens superbil kommer til at se ud.

Historien startede i 2007 hvor en lille gruppe dedikerede bilentusiaster gik sammen om at skabe en fælles drøm; at udvikle Danmarks første superbil. Det blev startskuddet på en rejse, der har krævet hårdt arbejde, god fantasi og nerver af stål. I dag hører Zenvo til en lille eksklusiv gruppe af bilproducenter, der bygger biler til nogle af verdens rigeste mennesker. Fabrikken ved Præstø har en en maksimal produktion af fem biler årligt, spredt over tre modeller - TS1 GT, TSR og TSR-S.

Du vil få et indblik i Zenvo’s fortid, nutid og fremtid

Til dette års Motor show i Genevé løfter Zenvo sløret for den nyeste udgave af deres superbil, der også er den tredje model i deres TS (Twin Supercharged) serie. Den 21. marts får du for første gang, efter lanceringen i Genève, mulighed for at høre Zenvos chefdesigner, Christian Brandt på dansk jord fortælle om fortiden, nutiden og fremtiden hos Zenvo.

Arrangementet afholdes på hotel Skt. Petri i København og starter kl. 17, hvor der vil være snacks og drikkevarer efterfulgt af Christians foredrag. Aftenen slutter kl. 18.30 med uddeling af goodie bags, der blandt andet inkluderer en skitse af den seneste Zenvo hyperbil lanceret i Genève med en underskrift af Christian Brandt.





Billetter til en aften koster 325 kr. pr. person eksl. billetgebyr og kan købes via Billetlugen.