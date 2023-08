Chef for nyt bilmærke i Danmark: Mange kinesiske virksomheder begår "klassisk fejl"

Versionerer biler til Europa

Zeekr har produceret biler til det kinesiske marked siden 2021, men Spiros Fotinos stiller spørgsmål ved, om det giver mening at kalde det for et kinesisk mærke.

“Vi importerer ikke bare kinesiske biler til Europa, oversætter teksten i infotainmentsystemet og sætter et nyt logo på. Vi har 1.200 ansatte her i Göteborg, der arbejder med at skabe en europæisk version fra køredynamik til bremsepedalens følsomhed, til hjælpesystemers indgriben, støjisolering, visuelle og akustiske advarsler til føreren – alle aspekter vurderes og kalibreres til europæisk smag. Vi har omfattende test i det nordlige Sverige og sydlige Spanien for at teste klimaanlæg under ekstreme forhold. At lancere et nyt bilmærke i Europa er én ting – at få succes er noget helt andet,” siger han.