Nyt kinesisk bilmærke i Danmark – og det er faktisk en ret fed bil!

Hvad sker der med navnet?

Navnet "Zeekr" fortoner sig i forklaringer, vi ikke har overblik over, men til lanceringen af deres første model i Geely-gruppens nye europæiske hovedkvarter på havnen i Göteborg er der ikke tvivl om ambitionen: Den er at trænge ind på det europæiske marked med et komplet modelprogram.

Mærket Zeekr er ejet af den kinesiske Geely-gruppe, der også ejer Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus og andre mærker, og derfor har de adgang til dyrebare erfaringer fra det europæiske marked og Polestars introduktion i Europa i 2020.

Hvorfor sker det i Sverige?

Zeekr udvikles og designes i Geely-gruppens 14.000 kvm sorte bygning i stål og glas og med lysindfald ovenfra, tegnet og skabt af det danske artitekthus Cobe med indvielse i 2022. Bygningen er placeret mellem et stort hotel opført på rekordtid og udlejet til Clarion hotelkæden og et lige så stort udviklingscenter for Geely-gruppen.

De tre bygninger er opført og ejet af Geely, der har foreløbig 1.200 ansatte fra 51 nationaliteter, hvoraf mere end halvdelen er under 39 år. De hyrer, og der er plads til flere ansatte, skulle vi hilse at sige.

Det nære familieforhold til Volvo omtales med respekt, men når man spørger, hvorfor de valgte Göteborg, er svaret, at det er en pulserende by med bæredygtige ambitioner og let adgang til arbejdskraft fra hele verden – og ikke, at det er Volvos hjemby.