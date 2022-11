Kinesisk bilmærke kommer hjem til dig og laver service

Det kinesiske bilmærke Xpeng udvider sin forretning i Danmark med en række kørende værksteder i form af specialindrettede varebiler. De skal stå for service, dækskifte og andre mindre opgaver, der kan klares hjemme hos ejeren af bilen, på p-pladsen ved dennes job eller et tredje sted.

Det bliver et antal særligt uddannet servicepersonale, som skal stå for den nye tjeneste.

Bestil service hos Xpeng via app

Man bestiller service i Xpengs app, på hjemmesiden eller telefonisk og fortæller, om man vil have besøg hjemme, på arbejde eller et tredje sted.

Xpeng har indgået et samarbejde med OmniCarService, der leverer service og reparationer overalt i Danmark. OmniCarServices servicevogne er udstyret med alt nødvendigt værktøj, inklusive specialværktøjer og leverer fx service, dækservice, garantiarbejde og reparationer.

"Hos Xpeng har vi den fordel, at vi som nye på det danske marked kan tænke service helt forfra - med kunden i centrum. Det er jo åbenlyst meget nemmere for kunderne, at værkstedet kommer til dem. Da vi samtidig gør det til en konkurrencedygtig pris, forventer vi, at det vil være en ekstra grund til, at danskerne vil vælge en Xpeng," siger Jens Olsen, direktør i Xpeng Danmark.

Xpeng tilbyder en serviceaftale over hele landet fra 167 kr./md. for 3 år/60.000 km eller 170 kr./md. for 5 år/100.000 km.

Koncept bruges allerede af Tesla

Tesla har kørt med mobile serviceteknikere i en årrække på baggrund af stifter Elon Musk´ filosofi om en en slank og enkelt opbygget organisation uden forhandlere. Tanken var, at det ikke var nødvendigt med værksteder, fordi det var billigere for alle og nemmere for ejerne, hvis Tesla kom til dem i stedet for at de kom til Tesla.

Xpeng udvider konceptet ved at anvende store 3.500 kg varebiler med større muligheder for at dækservice og andre opgaver, der kræver større udstyr.