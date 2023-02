Kan bestilles nu: SUV lover LYN-hurtig opladning og attraktiv pris!

Hård start i Danmark

Kinesiske Xpeng har ikke haft den blødeste landing på det danske marked. Først prøvede de at introducere den lille sedan P5, men af flere årsager kom den aldrig på markedet. Derefter satte man liden til den større P7, som dog ikke rigtigt var sammensat til det europæiske marked (det har Xpeng tilsyneladende fikset med bedre opladning, en bedre kabine og en meget lav pris. Det kan du læse mere om her).

Men den nye SUV, Xpeng G9, er et helt andet dyr. Bilen er opbygget omkring en 800 volts struktur, og det giver mulighed for meget hurtig opladning med op til 300 kW. Ladekurven er også imponerende, og Xpeng reklamerer med, at G9 kan oplades fra 10 til 80 pct. på bare 20 minutter, på trods af at batteriet er temmelig stort med en bruttokapacitet på 98 kWh for Long Range- og Performance-varianterne. Eller sagt på en anden måde: Xpeng G9 kan lade 100 km på fem minutter.