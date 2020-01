VW viser ny elbil på Strøget i København

En af de biler, der ventes med størst spænding i 2020, har fået en uventet forpremiere på Strøget i København. Det gælder VW's nye ID3, som er bilen der skal lancere den tyske koncerns nye elstrategi.

Den enlige eksemplar, som er i Danmark, præsenteres i en såkaldt "Pop up Store" midt på Strøget i København. Den midlertidige VW-butik ligger på Østergade 61 lige over for Illum, og bilen vil ikke kunne ses andre steder i Danmark i januar.

Butikken er åben for alle, og bilen er åben, så man kan sidde bag rattet og selv få en fornemmelse af pladsforholdene. Der er ekspedienter, der kan forklare nærmere om bilen.

ID3 er prissat i Danmark, men man kan ikke købe en ID3 i den midlertidige butik. Der henvises til VW's autoriserede forhandlere. Den midlertidige butik lukker igen den 20 januar.