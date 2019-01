VW Up er blevet 10.000 kr. dyrere

Prisen skal først gælde 1. april

Mens WLTP-tallet skal annonceres fra 1. januar, så har de danske bilimportører fået henstand til 1. april, med at ændre priserne. Teoretisk set kan du således købe en Up til 92.496 kr. frem til 31. marts, men det kræver, at bilen står i landet, så den kan registreres inden 1. april. VW har derfor valgt at annoncere den nye høje pris, sammen med det brændstofforbrugstal, der nu skal annonceres.

Den danske importør forsikrer dog, at alle, der får registreret en Up inden 1. april, får den til gammel pris. Informationschef hos VW Thomas Hjortshøj forklarer:

”Blandt VW-gruppens mærker er der størst sandsynlighed for, at biler, der handles frem mod den 1. april, først vil blive indregistreret efter 1. april og derfor til prisen baseret på WLTP. Vi ønsker naturligvis at rådgive vores kunder bedst muligt med størst mulig transparens, og vi har derfor valgt at opdatere vores prislister med WLTP-priser.

For alle biler der indregistreres inden 1. april, vil prisen være baseret på NEDC2, uanset hvad der står i prislisterne. Hvis du vælger at bestille en up!, der ikke er på lager, og den kan leveres og indregistreres inden d. 1/4, vil du naturligvis betale prisen, der er baseret på NEDC2-priser.”