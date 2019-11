Første test: VW Transporter 6.1 er topmoderne, så hvorfor er nødbremse ekstraudstyr?

Sidstnævnte trækker fornemt sin vægt også på motorvej. Den lille motor klarer opgaven godt uden læs - det var i dette tilfælde en dobbeltkabine- udgave med lad.

I topudgaver får man en helt ny digital instrumentering, som mest minder om den fra personbiler - med mulighed for infotainment med to skærme: Foran føreren en 8" med navigation og i midten en 9,2" med infotainment og blandt andet wifi via et sim-kort.

Som Mercedes-Benz lancerede på deres Sprinter, har Volkswagen nu også et system, hvor man kan tale med bilen - kaldet MIB3. Det kendes fra VW Passat. Det lykkedes at bede systemet om at finde en radiostation, men vi opgav at få det til at vælge en tankstation. Hele tiden lød svaret: "Can you please repeat" - gentag venligst.

Eldrevet version i 2020

T6.1 har fået en ny og skarpere designet front og LED-lygter, men udover nye miljønormer handler faceliftet især om forbundne biler, som vognmanden kan få glæde af i sin flådestyring - og så det opdaterede sikkerhedssystem. Faktisk kan man få op til 20 sikkerhedssystemer inklusive trailerassistent, hvor man via blinklysstilk og spejlindstillingsknap kan manøvrere traileren sikkert.

Man kan også bestille sin Transporter med en luge mellem varerum og kabine for at kunne fragte længere emner.

I 2020 vil Volkswagen lancere den elektriske Transporter, der produceres sammen med tuningsfirmaet ABT. Fabrikken understreger, at elvarebiler ikke kan opfylde alle transportopgaver.

Afløseren kommer også med diesel, og derfor arbejder man videre med dieselmotorer, som også vil være at finde i den næste Transporter - T7.