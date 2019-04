7 ting, du skal vide om den nye Transporter

En anden detalje, der er standard i Transporter T6.1 er en ny sidevindsassistent, der stabiliserer bilen, hvis den bliver ramt af kraftig sidevind for eksempel ved kørsel henover en bro. Blandt standardudstyret kan også nævnes multikollisionsbremse og bakkeholder.

Lastrum op til 330 cm i Transporter 6.1

Kabinen får et 230-volt stik ved førersædet og et låsbart aflæggerum under det dobbelte bænksæde i passagersiden.

Samtidig er Transporter 6.1 blevet udstyret med mulighed for at laste længere objekter, da de nu kan skubbes helt frem under det dobbelte bænksæde i passagersiden. Denne detalje udvider lastrummets længde fra 2.450 til 2.800 mm, og i versionen med lang akselafstand øges det fra 2.900 til 3.300 mm.

Transporter 6.1 er også udstyret med et separat låsbart lastrum som standard (på Kassevogn og Kombi uden skillevæg). Det gør det muligt at aflåse lastrummet separat fra kabinen, så du enten kun aflåser lastrummet eller kun aflåser kabinen. Senere kommer Transporter med en såkaldt kurerversion, der har et ekstremt robust layout i forhold til de dele af bilen, der udsættes for høj belastning så som strømfordeler, batteri og drivaksler.