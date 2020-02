VW Touareg R er en hybrid-SUV, som må trække 3,5 ton på krogen

3,5 ton på krogen

Hvis du har brug for at bruge trækkrogen til de større ting, vil du være glad for at høre, at VW Touareg R må trække hele 3,5 ton – også når du kører på el. Touareg R fås samtidig også med det elektroniske "Trailer Assist", som kan hjælpe dig med at bakke traileren på plads stort set helt automatisk.