Jaaa danke! VW opfrisker Tiguan og giver os en R-model med 320 hk

VW Tiguan – en ny generation

Hvis du er på jagt efter en SUV i mellem-klassen, er der en stor sandsynlighed for, at du har overvejet en VW Tiguan. Alene i 2019 blev der produceret (hold nu fast...) 911.000 eksemplarer af VW's Tiguan. Er du lige ved at skrive under på slutsedlen, så slå bak, for VW har netop meddelt, at der er en ny og faceliftet generation på vej af Tiguan, og den har nogle helt klare fordele, som vi vil kigge på i artiklen hér.

