Taigo: Ny VW SUV i Danmark til november

Motorisering og lancering

VW Nivus kommer i øjeblikket med én motormulighed: En enliters TSI-motor med tre cylindre. Det lyder på VW som om, at vi kan forvente flere TSI-motorer at vælge imellem, når bilen lander i Danmark. VW sætter dog fokus på, at motorerne er økonomiske, så vi forventer ingen dieselmotorer. Forrige biler bygget på MQB A0 ikke haft hybridmuligheder, så vi forventer heller ikke, at denne får det.

Præcis hvad der medfølger som standardudstyr på den nye VW Taigo, må vi vente med at finde ud af: Den officielle lancering finder sted til sommer, og vi kan forvente at bilen er i produktion og på gaden inden året er omme. Desuden hævder Automedia også, at vi kan forvente et facelift til T-Cross inden for samme tidsramme.