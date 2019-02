VW har godt nyt til håndværkere og campister

Volkswagen har løbende genopfundet, videreudviklet og forbedret Europas varebil, minibus og campingbus - og det fortsætter de med. Der er tale om et facelift, af en eksisterende model, hvor VW har arbejdet med assistent- og infotainmentsystemerne, så den kan følge med udviklingen.

Kært barn har mange navne

VW T6.1 er en fællesbetegnelse, som dækker over alle udgaver af modellen. Den kan nemlig hedde alt lige fra California, Multivan, Caravelle og selvfølgelig Transporter, som er håndværkerudgaven.

Ny VW T6.1 er blevet mere sikker

Den nye T6.1 kommer med flere nye assistentsystemer, som vi kender fra Volkswagens personbiler. Den nye T6.1 får elektromekaniske servostyretøj, der afløser det hydrauliske servostyretøj i T6, hvilket gør det muligt at tilkoble nye assistentsystemer, der skal øge bilens stabilitet og kørekomfort. Blandt de nye assistentsystemer finder man sidevindsassistenten, som bliver standard i alle T6.1.

Den stabiliserer bilen automatisk, hvis sidevinden bliver til storm. Nyt er også vognbaneassistenten Lane Assist, der via kamera registrerer markerede vognbanelinjer og automatisk holder T6.1 i vognbanen. Park Assist vil fra nu af gøre det lettere at parkere og køre ud fra parkeringsbåse igen.

Når den er aktiveret, styrer T6.1 automatisk ind og ud – føreren skal kun betjene speeder og bremse. En Udkørselsassistent beskytter mod ulykker, når bilen bakker, da systemet advarer mod køretøjer, der nærmer sig bilen bagfra i en vinkel på 90 grader. Hvis føreren ikke reagerer, aktiveres systemet automatisk og aktiverer bremserne.

En anden nyhed i T6.1 er Trailer Assist, hvor drejeknappen til indstilling af de elektriske sidespejle bliver til et joystick, og via en visning i cockpittet skal føreren blot indstille den vinkel, som traileren skal bakkes med. Derefter overtager T6.1 styringen. I Trailer Assist fusioneres Park Assist, den elektromekaniske servostyring og bakkameraet Rear View (registrerer trækstangens knækvinkel). Omfanget af nye systemer bliver suppleret af en vejskiltegenkendelse, der arbejder via bilens frontkamera.