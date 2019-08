Så har vi set det med: VW T-Roc uden tag

Der blev grinet en del i Europa, da Nissan i 2010 præsenterede en cabriolet-version af deresn storsælgende SUV, Murano, i USA. Et par år senere fulgte Range Rover op med en cabriolet-version af Evoque, og selv om den ikke har været en ubetinget succes, så er der noget, der tyder på, at SUV-cabrioleten er kommet for at blive. For nu præsenterer VW en T-Roc Cabriolet.

VW nøjes med at kalde den for en crossover, som et udtryk for den lidt blødere version af en SUV, for den nærmest konkurrent er den i Danmark storsælgende Nissan Qashqai.

T-Roc kalechen kan bruges op til 30 km/t

Uanset er det, som navnet antyder, en T-Roc med blødt tag, som enda kan konvertere bilen fra åben til lukket hurtigere, end den går fra 0-100 km/t: Det tager ni sekunder, og kan foregå med op til 30 km/t.