Så er VW T-Roc Cabriolet klar til sommer, og vi har skaffet prislisten!

Hvad med støj og sikkerhed?

Den tykke 3-lags kaleche skal sammen med lister langs døre og sideruder forsøge at minimere støjniveauet i kabinen. Windbreakeren bag forsæderne skal reducere turbulens i kabinen, når kalechen er nede.

Hvad med sikkerhed, når nu der ikke er noget tag? T-Roc’ens sensorer registrerer, hvis der er risiko for, at bilen ruller om på taget, og aktiverer et sikkerhedssystem. Et øjeblik efter popper to tykke paneler op bag nakkestøtterne på bagsædet. Tyskerens karrosseri er desuden forstærket adskillige steder, for at kompensere for det manglende tag.