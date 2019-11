VW snart klar med elbil i Passat-størrelse

Alt er digitalt i kabinen

Indvendigt har konceptbilen et fuldt digitalt cockpit. For første gang vises alle kørselsoplysninger primært i head-up displayet, der projicerer de vigtigste informationer op på forruden, så det ser ud som om, at informationerne er malet på asfalten et par meter foran bilen.

Head-up displayet erstatter traditionel instrumentering, der nu udgøres af et sekundært mini-display, der kun viser de mest basale informationer så som hastighed og batteristatus.

Al information, underholdning, diverse komfort- og onlinefunktioner og kørselsindstillinger er grupperet på en 15,6” skærm. Den traditionelle gearknop er afløst af en stilk på højre side af ratstammen, og stilken til betjeningen af vinduesviskerne er flyttet over på venstre side af ratstammen.