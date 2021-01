Total retro: VW Polo Harlekin vender tilbage

Den første VW Polo Harlekin

Det er et kvart århundrede siden, at Volkswagen sendte den første Polo Harlekin på gaden. Egentlig skulle bilen med den specielle, flerfarvede lak slet ikke have været her. Det var en demonstration af de mange farver, VW tilbød Polo’en i dengang.

Men kunderne så den og var vilde med Harlekin. Faktisk så vilde at der dengang blev produceret 3.100 biler med paneler i rød, blå, gul og pistaciegrøn. Nu kommer der en ny Volkswagen Polo Harlekin skriver Boosted.