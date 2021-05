Volkswagen pirrer: Her er et smugkig på ny GTI

Hybriddrift?

Den tidligere udsmykning af VW Polo GTI var udstyret med den selvsamme 2,0 liters TSI-motor, der i Golf GTI leverer 245 hk, og som i Polo leverer 200 hk. Det er også et ubekræftet faktum, at den nye Polo GTI ikke bliver en opladningshybrid, som Cupra og Skoda ellers har forsøgt at placere i sportsvarianter. Vil du læse mere om hvordan det gik, kan du trykke her for at læse om Cupra Leon.

Det regulære facelift af VW Polo er nemlig gået en stor bue udenom netop hybriddrift. Det gælder også den nyeste generation af Skoda Fabia, der også nyligt er fremvist. Begge biler er baseret på MQB-A0-platformen, og et generelt tema med netop denne platform er, at den ikke egner sig til montering af større batteripakker.