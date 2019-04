VW Passat runder bil nr. 30.000.000

Positioneret som en mellemklassemodel var Passat udset til at afløse VW 1600 (Type 3 med luftkølede motorer og baghjulstræk).

I maj måned for 46 år siden ville ingen i Wolfsburg have gættet på, at Passat ville blive solgt i 30.000.000 eksemplarer og dermed overgå Boblen (21,5 millioner). Sammen med Golf (35 millioner) og Boblen er Passat blandt de tre mest solgte Volkswagen-modeller nogensinde.