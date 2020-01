VW er det mest solgte bilmærke i Danmark for 9. år i træk

Den kompakte, høje VW T-Roc blev med 3.047 solgte biler og en markedsandel på 14,1 pct. den mest solgte i sin klasse. Den lille SUV T-Cross solgte 2.444 og blev den tredje mest solgte i klassen.

Tiguan II, der blev introduceret i 2017, havde et nyt rekordår med 2.674 solgte og en markedsandel på 20,1 pct. og landede på førstepladsen i sin klasse.

Over halvdelen af nye MPV'er er Touran

Golf VII bliver til marts afløst af en ny Golf VIII, men den slutter af med at blive den næstmest solgte i klassen med et salg på 4.573 biler. Golf VII opnåede desuden at blive kåret til Årets Brugtbil 2019 af de danske motorjournalister.

Polo landede på en tredjeplads i minibilklassen med 6.027 solgte, hvoraf 1.013 styk var Polo GTI. MPV'en Touran er stadig populær med et samlet salg på 3.054 styk og en markedsandel i klassen på 51 pct.