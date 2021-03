VW markerer 45 år for Golf GTI med specialvariant

Clubsportvarianten får æren

Den variant, som danner basis for fejringen, er Clubsport. Golf GTI Clubsport var vi meget begejstrede for - se bare videoen i bunden af artiklen, hvor Mathias Brandt forklarer, hvorfor det er den ultimative GTI. Det betyder, at specialvarianten, hvor der er tilføjet et "45" til sidst i navnet, har 300 hk og 400 Nm. Så motoren er stadig en 2,0 liters TSI med fire cylindre og turbolader.

Motoren er koblet til en 7-trins DSG-gearkasse (dobbeltkoblingsgearkasse), og med bilens launch control kan den nå 100 km/t på lidt under 6 sekunder.

Topfarten i basisvarianten er begrænset til 250 km/t elektronisk, men i "45" varianten er raceudstyrspakken standard. Det betyder at den først topper ved 270 km/t, og at den kører på 19" alufælge.