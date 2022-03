VW lammes af krigen i Ukraine og lukker fabrikker

Kan betyde længere leveringstider

Den danske Volkswagen-importør fortæller til Bil Magasinet, at det er for tidligt at spå om, hvor store konsekvenserne bliver. Manglen på dele betyder ikke nødvendigvis, at leveringstiderne vil blive forlænget, hvis VW hurtigt kan få aftaler i hus med nye leverandører.

Audi indgår også i produktionen i Zwickau, hvorfor en bil som Q4 også er omfattet af problemet.

VW har sendt denne melding ud:

"På grund af den aktuelle situation i denne region kan der være forstyrrelser i forsyningskæden. Dette kan føre til justeringer i produktionen på de enkelte koncernlokationer. Koncernindkøb er i intensiv kontakt med de relevante leverandører og undersøger alternativer."