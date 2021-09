VW kompenserer kunder: Tjek, om du kan få penge tilbage

Dispensation i Danmark

Nu skal de danske ID.-kunder alligevel have kompensation, skriver FDM.

ID.-ejere har modtaget en mail, der lover ejere af biler leveret før den 1. juli 2021 en tilbagebetaling på ca. 2.100 kr. Du kan dog ikke mærke på egne tæer, at problemet er opstået.

”I det daglige vil bilejerne nok ikke tænke så meget over det, for kabinen bliver stadig varmet op. Det vil sandsynligvis forkorte rækkevidden med nogle få kilometer, når kabinen skal varmes op," skriver Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM.

Hvis du vil undersøge, om din bil er omfattet af tilbagebetalingen, kan du bruge stelnummeret til at undersøge det ved at følge linket her.