Du vil ha' en elektrisk SUV? Endelig står VW ID.4 klar!

ID.4 har et stort bagagerum

Det er dog ikke kun i kabinen, at der er god plads. I bagagerummet behøver du ikke pakke let. Bagagerummet i ID.4 rummer 543 liter, og hvis du lægger ryglænet ned, kan det udvides til 1.575 liter.

Hvis du har brug for at trække en trailer med din VW ID.4, vil du blive glad for at høre, at den kan fås med anhængertræk som ekstraudstyr, og at du må trække 1.000 kg. Vejer campingvognen mere end det, er du måske knap så glad...