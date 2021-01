Spar 55.000 kr. og lev med kortere rækkevidde i ID.3

Life-variant med mindre motor

City slipper af sted med den lave pris på bekostning af et lille batteri. Er du mere til rækkevidde, men mindre til fart, kan du også gå på kompromis med elmotoren frem for batteriet: Den nye Life-variant giver dig muligheden for den mellemste batteristørrelse, men tager til gengæld motorkraften fra 150 hk til 145 hk. Det lyder ikke af meget, men det rykker 0-100 km/t-tiden fra 8,9 sekunder til 9,6 sekunder.

Prisen på Life er også marginalt mere end City: 299.995 kr. får dig 58 kWh, 423 km og en AC-ladekraft på 11 kW. Alle varianter kan stadigvæk hurtiglade med 100 kW DC, og på Life-varianten fylder det 100 km på batteriet hvert 8. minut.