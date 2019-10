VW: "Vi kunne sagtens bygge en elbil med samme ladekapacitet som Porsche Taycan, men så ville det ikke være en VW"

Der er ingen gearkasse i biler baseret på MEB-platformen. Hvad betyder det for produktionsprisen?

"Den bliver lavere. Der er hverken gearkasse eller forbrændingsmotor, og langt færre komponenter og dele. Det koster cirka halvdelen at fremstille en elbil på MEB-platformen end en Golf med dieselmotor, hvis man ser bort fra batteriet. Det er batteriet, der koster (en elbil er ifølge konsulenthuset AT Kearney ca. 60 pct. dyrere at producere end en fossilbil på grund af det dyre batteri, red.)."

Hvordan vil jeg som forbruger føle, at konstruktionen er langt mere simpel end en tilsvarende Golf?

"For det første er elbilen mere simpel at køre, fordi der ikke er gear eller fossildrevet motor. For det andet vil den føles meget kvik, fordi her ikke er forsinkelse i effekten. For det tredje har den fremragende vejgreb på grund af baghjulstrækket, der vil modvirke hjulspin fordi vægten ligger det rigtige sted under acceleration."

Har I nogensinde oplevet en køber af en elbil, der har bedt om at bytte tilbage til en fossilbil?

"Nej. Jeg har ikke hørt om nogen. Det svære for vore forhandlere er at få folk ud at prøve en elbil. Brochurer, video på nettet og ord er fint, men ikke nok, når folk skal skifte til en elbil. Man skal prøve den, og gerne på en almindelig tur til og fra job."