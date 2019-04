Shanghai Motor Show 2019: VW præsenterer eldrevet familiebil

Volkswagens nye elbilfamilie præsenteres for første gang på IAA i Frankfurt i september, og koncernen fortsætter med at tease for den kommende nye familie med den sjette konceptbil.

Volkswagen præsenterer konceptbilen på Auto Shanghai 2019, der åbner for publikum 18. april. Det skyldes, at Kina lige nu er verdens største marked for elbiler. Den eldrevne ID. Roomzz er planlagt til at rulle ud på vejene i løbet 2021.

Seks eldrevne ID-modeller

Med den nye model omfatter familien nu ID. Hatchback og den høje ID Crozz, der kommer i 2020, minibussen ID. Buzz og luksussedanen ID. Vizzion (begge introduceres i 2022) og ID. Buggy, der vil kunne produceres i mindre serier i samarbejde med eksterne partnere.

Alle modellerne er baseret på MEB-modulplatformen til elbiler.