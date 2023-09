HER er VW's elektriske GTI!

Bliver ID.GTI virkelighed

ID. GTI er kun en konceptbil, alligevel nævner Volkswagen både køreprogrammer og et elektronisk spærredifferentiale på forakslen til at kontrollere alle kræfterne. Hvor mange kræfter og hvor et stort et batteri, ID. GTI får, vides ikke.

Volkswagens topchef Thomas Schäfer lovede i forbindelse med præsentationen, at modellen bliver til virkelighed. Den dårlige nyhed er, at vi nok skal væbne os med tålmodighed i flere år endnu.