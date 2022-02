Genopstår som elbil: Her er VW's nye Folkevognsrugbrød

Hvad har den af motor?

Forseriebilen kører med 204 hk (150 kW) elmotor på bagakslen, som vi kender fra de øvrige ID-modeller. Den yder et moment på 310 Nm og har direkte træk og dermed ingen gearkasse.

Batteriet er på 82 kWh (netto) og VW's ingeniør fortæller, at det er samme uændrede opbygning som i ID.3 og ID.4, men at man blandt andet har videreudviklet evnen til at lade bilen selv sørge for godkendelse og betaling, når du kobler et kabel til fra en ladeoperatør, du måske ikke lige plejer at bruge eller har en app til.

En nyhed er muligheden for at trække el ud fra batteriet til det offentlige elnetværk eller for eksempel et hus eller en ejendom. Det vil på sigt gøre det muligt for ejeren at tjene penge på at stille batteriet til rådighed for andre, når man alligevel ikke bruger bilen. Man vil også kunne lade batteriet med solceller om dagen og bruge den opsparede energi til at drive sit hus om natten.

Batteriet vil kunne lades lige som de øvrige ID-medlemmer, hvilket som udgangspunkt vil sige en ladekapacitet på op til 11 kW hjemme og 150 kW ude.

Topfarten er begrænset il 145 km/t, og der er foreløbig ingen officielle data på 0-100 km/t-tider, rækkevidde eller forbrug.