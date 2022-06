Her er Passat'ens elektriske fætter

Samme batteri

Det er vel at mærke kun en konceptbil, der er præsenteret i Kina, men den ser umiskendeligt produktionsklar ud. Den er lige under fem meter lang - ligesom den nuværende Passat - og fokus har ifølge VW været på at gøre den så aerodynamisk som mulig.

ID.Aero er baseret på samme grundlæggende teknik som andre biler fra VW, fx ID.4 og ID.Buzz. Batterimæssigt er der ingen nybrud - det bliver det samme 77 kWh batteri, vi kender fra VW’s andre elbiler. En bedre udnyttelse af strømmen skulle dog give en officiel rækkevidde på 620 km. Det er næsten 100 km mere end den mest sparsommelige ID.5.

Men det er dog noget mindre end de 700 km pr. opladning, der var rygter om oprindeligt.