Spionfoto: VW tester deres nye elbil i frostvejr

Ifølge Automedia får I.D. et moment på omkring 300 Nm og en venderadius på under 10 meter. Det betyder, at det bliver en kvik bil, der også er egnet til bykørsel. Der vil kunne tilkøbes en lang række udstyr til komfort, sikkerhed og infotainment - i modsætning til almindelige biler vil det være muligt at købe adgang til tjenester via en app. Dermed kan man for eksempel nøjes med at betale for navigation i Europa i de dage, man er udenlands.

Over 1 mio. elektriske VW'er i 2025

Der er ikke noget i vejen for at tilkøbe længere rækkevidde eller højere ydelse via appen – det bliver rigtig sjovt, når den forældede danske måde at udregne registreringsafgift på skal tage stilling til det...

Volkswagen's mål er at have 20 eldrevne modeller på markedet i 2025 produceret i over én million eksemplarer.

Vi følger sagen, og bringer mere nyt så snart, det er offenliggjort.