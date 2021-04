VW har en splinterny VR6-motor i produktion - bare ikke til os

VW nåede dog så langt som til at bygge et par prototype-udgaver af Arteon Shootingbrake med VR6-motoren, før det projekt blev skrottet.

Hvis man vil have VR6-lyd, skal man endnu helt til Kina, hvor Volkswagen satser massivt på at få en ordentlig bid af SUV-kagen. Modelprogrammet betyder således på to 4-cylindrede turbobenzinere med henholdvis 190 og 220 hestekræfter, før det bliver rigtig sjovt i topmodellen med VR6-motor på 3,0 liter.

I Kina hedder den 530 V6, og bilen fås kun med 7-trins DSG-gearuanset motorvalg. Hvor mange hestekræfter Talagon får, har Volkswagen endnu ikke sagt noget om.