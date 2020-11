VW-gruppen går all-in på eldrift: Se de nye elbiler

Hvor mange milliarder euro?!

Den nye redistribuering af VW's udgifter indebærer også, at de individuelle sektorer inden for punktet 'ny teknologi' får en anden tildeling. VW-gruppen har udgifter for over 150 mia. euro (1.116.360.000.000 kr. eller 1,1 billion kroner) over de kommende fem år, og 50 pct. af denne post skal gå til udvikling af nye teknologier.

Hoveddelen af disse penge, ca. 35 mia euro, går til elbilsudvikling alene. Herefter investeres 27 mia. euro på digitalisering og 11 mia. euro i hybridteknik.

Det giver blandt andet anledning til den kommende model herover. VW kalder den ID. Aero, og den skal fungere som en fremtidig erstatning til Passat. VW regner med, at kunne sende Aero på gaden en gang i 2023.