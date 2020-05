VW Grand California er perfekt til din danske sommerferie

Grand California har WC og bad

Den helt store forskel i forhold til modellens lillebror er, at storebror er udstyret med et kombineret bad og toilet. Det giver nogle andre muligheder, når du er ude at rejse, og det gør dig også mere uafhængig af f.eks. en campingplads. Men der er også en bagside. Grand California er nemlig så stor, at du føler dig som en hval med rygsæk på, når du kører ind i en by. Det er også en bil, som er skabt til et enkelt formål, og det betyder også, at du ikke kan bruge den som dagligbil. Du køber en Grand California for at rejse i den – ikke for at køre til bageren om søndagen. Noget du sagtens kan gøre i den mindre California.