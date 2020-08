Hvor meget tror du, en VW Golf R32 med 2.900 km på tælleren er værd?

Solgt for tæt på 400.000 kr.

Og det er den person, der her små seks måneder senere har besluttet sig for, at bilen skal videre. Og videre er den kommet. Til en sindssyg pris. Da der var en time tilbage af budrunden på brugtbilssitet Bringatrailer (og hvis du ikke følger med derinde, så kan du godt komme igang!) var bilen budt op i 45.000 dollar. Men her endte hammerslaget slet ikke.

Den så godt som urørte 3,2-liters top-Golf blev solgt for svimlende 62.000 dollars. Altså lige i underkanten af 400.000 kroner. Det er selvfølgelig uden dansk afgift.