Hvilken hatchback SKAL DU KØBE? Vi tester ny VW Golf mod Mercedes A-klasse

VW Golf med i det fine selskab

I dagens duel undersøger vi, om det er muligt for folkebilen fra Wolfsburg at snobbe opad. Egentlig hedder de nærmeste konkurrenter biler som Ford Focus, Opel Astra og Kia Ceed. Men spørgsmålet, vi søger svar på, er, om den spritnye og digitale VW kan bide skeer med biler i premium­segmentet, hvis den er gavmildt udstyret? Vi lader derfor en VW Golf 1,5 eTSI med højeste udstyrsniveau, Style, mødes med Mercedes A 200 Advantage. Begge biler koster uden ekstraudstyr i omegnen af 350.000 kr., hvilket skaber et godt sammenligningsgrundlag for de 5-dørs hatchbacks med benzinmotorer.

Designet på ottende generation af VW Golf er forsigtigt evolutioneret, når du iagttager bilen udefra. Ændringerne skræmmer næppe fans af den forrige model væk. Indendøre er der til ­gengæld gået mere ekstremt til værks. Antallet af reelle trykknapper kan tælles på en hånd eller to, og foran føreren er monteret en vifte af skærme. Fælles for dem alle er, at de har en utrolig fin grafik, skarp opløsning og ikke mindst er vinklet mod chaufføren.