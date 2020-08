Kom nu VW! En Golf GTI skal være langt mere fandenivoldsk!

Er den nye Golf GTI et underholdende beskedskab?

Det korte svar er ja, selvfølgelig er den det. Specielt hvis du sammenligner med en almindelig Golf. Men sammenlignet med konkurrenterne føles det som om, at VW hviler på fortidens succes, og ikke helt har anstrengt sig nok for at gøre GTI’en endnu mere underholdende. Den for forbandet forudsigelig og ufattelig disciplineret og man kan godt komme til at savne noget fandenivoldskab.