Bølle-brødre! Mød VW Golf GTI, GTE og GTD som netop er præsenteret!

Masser af power i Golf GTE

VW Golf GTE gik hen og blev en af de mere populære økobiler i VW's lineup, og det er ikke så mærkeligt. Her får du nemlig masser af kræfter, men samtidig en hybriddrivline, som passer til rigtig mange menneskers behov og tanke om at køre på strøm. Og den nye fortsætter i samme spor. Vil du gerne vide hvordan GTI, GTE og GTD kører, så husk at tegne abonnement på Bil Magasinet, hvor vi snart kan aflægge en fuld rapport.

Under motorhjelmen ligger derfor en 1,4-liters turbomotor, der i sig selv yder 150 hk, og den er koblet til en elmotor på 116 hk. Til sammen giver det en systemydelse på 245 hk og et maksimalt moment på 400 Nm. Husk lige på, at det er faktisk 30 Nm mere end det, du får i den nye Golf GTI!?!