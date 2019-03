VW Golf GTE: Perfekt øko-racer

Da plug-in hybriden Golf GTE kom til Danmark i 2015, var prisen horrible 426.097 kr. Bil Magasinet skamroste varianten for sin alsidighed og vellykkede drivline, men prisen var alt for høj og salget beskedent. Senere faldt den til 322.675 kr., hvilket gør den til et godt køb – hvis du kan vente. Der er nemlig så stor efterspørgsel på det europæiske marked, at 2018-årgangen forlængst er udsolgt og VW har valgt at lave et produktionsstop, indtil den nye Golf 8 lanceres i 2020 - hvor der også kommer en GTE-version.

Golf GTE er en plug-in hybrid

Golf GTE er fortsat et eksempel på, hvor fint en plug-in hybrid kan bruges som hverdagsbil. Har du ikke så langt til job, kan du køre den som en ren elbil, og når der ikke er mere strøm, er her en 150-hestes turbobenzinmotor og en brændstoftank på 40 liter. Du kan også lade bilen selv finde ud af udnytte strøm og benzin optimalt. Når du kommer på job eller hjem, sætter du kablet til laderen i, og tænker ikke mere over det, der er smart og super praktisk.

Adaptiv fartpilot er standard og gør sammen med den 6-trins dobbeltkoblingsgearkasse Golf GTE til en dejlig rejsemakker.