HEY! Er det ikke den nye VW Golf 8 stationcar, som endnu ikke er præsenteret?

Baglygterne snyder på VW Golf 8

At dømme efter billederne er det tydeligt, at den nye generation af VW Golf 8 stationcar også har pladsen bagi prioriteret højt. I hvert fald er det bageste udhæng forholdsvist stort. Og husk ikke at lade dig snyde af baglygternes design på billederne, der klart ligner den gamle VW Golf 7. Det er snyd. Kigger du godt efter, vil du kunne se, at det bare er klistermærker, og at der inde bagved gemmer sig et sæt smallere baglygter i stil med dem, vi allerede har set på VW Golf 8 hatchback, som du kan læse mere om ved at klikke hér!