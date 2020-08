Vi hiver den nye VW Golf 8 på rullefelt med et overraskende resultat

VW Golf 8 er smidig og støjsvag

Mild-hybridsystemet kommer altid i forbindelse med 7-trins dobbeltkoblingsgear, og har startermotor og generator bygget sammen til én enhed, der også fungerer som en elmotor. Via en rem direkte på krumtappen sætter det bilen smidigt i gang og tillader, at start/stop-systemet standser benzinmotoren, så snart man løfter speederen. Det fungerer sømløst og uden, at man skal gøre noget, og benzinmotoren er støjdæmpet bedre end i Golf 7, så det bliver aldrig irriterende at høre på.

Udover lavere forbrug giver systemet en smidig og støjsvag opførsel, der gør motoren mere stærk i bunden og mellem­området, så man bliver inspireret til at køre Golf’en i friskt tempo, når asfalten er øde, og svingene står i kø.