VW genopliver kultfænomen

Elbil med 60'er-design

Fik du aldrig bygget én hjemme i garagen? Pyt! Nu får du (måske) chancen for at købe et spritny og moderne eksemplar i en nær fremtid. Volkswagen udvikler nemlig på livet løs på deres nye MEB-platform (modular electric drive matrix) til elbiler og den kan tilsyneladende også bruges til små serier af skøre livsstilsbiler.

Mød den nye VW ID. Buggy, som er inspireret af de californiske beach buggies. Den er uden døre eller tag og de skærmløse hjul er monteret med offroad-dæk, så du kan fræse rundt på Rømø uden at sidde fast i sandet.



Hvis du vil have lyden af de glade 60'ere bag rattet, må du sætte et nummer med Beach Boys på anlægget, for boksermotoren er afløst af en sagte hvinen fra en eller flere elmotorer.

Vi har i skrivende stund ikke yderligere detaljer på konceptbilen. Den får premiere på den internationale biludstilling i Genève, som løber af stablen fra 7. til 17. marts.