VW: Fremover skal vores racerbiler køre på el

Elektriske drivliner i racerbiler skal fungere som kørende laboratorier i udviklingen af nye eldrevne gadebiler - men de skal også bruges som en platform for marketing, der kan inspirere folk til at skifte til en elektrificeret bil.

”Det er derfor, vi ønsker at fokusere mere end nogensinde på fabriksstøttede motorsportsaktiviteter baseret på elektriske drivlinjer og fortsætte med at udvide vores aktiviteter med udviklingen af MEB. Vi har fokus på innovative teknologier, der er relevant for fremtidens bil,” siger Sven Smeets, direktør for Volkswagen Motorsport.

Kunde-racerbiler går også over til el

Volkswagen Motorsports program for kunder vil også blive elektrificeret. I første omgang vil man analysere og vurdere forskellige motorsportsdiscipliner, platforme og køretøjstyper.

Parallelt med dette, vil produktionen af Golf GTI TCR baneraceren stoppe i slutningen af 2019, men servicering af kunder og levering af reservedele vil være garanteret på langt sigt.