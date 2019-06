VW er igen hurtigst rundt på Nürburgring

Den legendariske Nürburgring Nordschleife bliver år efter år brugt som en slags glatiatorring, hvor de store bilgiganter konstant jagter den hurtigste omgangstid. Den findes et hav af forskellige kategorier at mestre. Nu kan VW prale af, at de har den hurtigste omgangstid for elbiler. Deres våben er den elektriske racerbil - ID.R.

”ID.R har klaret denne udfordring på imponerende vis og har gennemført den hurtigste, emissionsfrie runde nogensinde på Nürburgring. Det er endnu et bevis på Volkswagens formåen indenfor e-mobilitet, og vi kan nu med stolthed sige, at vi er ’Nürburgring-godkendt’. Jeg ønsker hele teamet fra Volkswagen Motorsport og køreren Romain Dumas tillykke med den tredje rekord for ID.R.” siger Herbert Diess, koncerndirektør i Volkswagen Group.

På 12 måneder har Volkswagen Motorsport sat tre banerekorder med ID.R. Den 24. juni 2018 satte Romain Dumas en ny rekordtid på 7:57.148 minutter på Pikes Peak International Hill Climb-bane i USA. Tre uger senere satte han og ID.R med 43.86 sekunder en ny rekordtid for elbiler på Goodwood Festival of Speed i Sydengland, og nu er rekorden på den Nordschleife-bane tilføjet.