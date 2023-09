Få overblikket: Her er alle VW's elbiler på markedet i 2023

Alle VW elbiler

Den tyske producent har på blot få år etableret et bredt udvalg af elbiler i deres portefølge. Den første ramte markedet i 2019 med ID.3, og i år er der i alt fem elektriske ID. modeller på hylderne.

Derfor gennemgår vi nu samtlige ID-modeller, så du kan danne dig et samlet overblik over de elektriske Volkswagens. Her er alt fra store og små SUV'er til et rugbrød. For at dække dig helt af har vi også taget nogle af fremtidens elbiler fra VW.

Modeller på det danske marked:

Konceptbiler: